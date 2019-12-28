Сирота, покорившая Кароль: что известно о победительнице "Х-Фактора"

Победительница 10 сезона шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ, 17-летняя Элина Иващенко еще до участия в проекте успела получить признание, как вокалистка.

Ее таланты заметили на "Голос. Діти" и на "Черноморских Играх". OBOZREVATEL предлагает узнать читателям, что известно об Иващенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Победительница "Х-Фактор-10" Элина Иващенко instagram/xfactorstb

Три года назад Элина из Броваров (Киев) уверенно победила в третьем сезоне детского "Голоса". На слепых прослушиваниях девушка исполнила песню "За лесами горами" и попала в команду Тины Кароль, покорив звездную наставницу.

Элина Иващенко – "Голос. Діти" СТБ

Иващенко пришла на проект, чтобы воплотить в жизнь мечту мамы, которая умерла, когда девочке было всего два года. Воспитывали Элину дедушка и бабушка. Она говорила, что сильный голос достался от мамы.

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В интервью "КП в Украине" Иващенко признавалась, что после победы в шоу "Голос. Дети" столкнулась с завистью сверстников.

Элина Иващенко и Тина Кароль СТБ

"Некоторые мне завидовали, пытались понизить мою самооценку, говорили, что у меня ничего не получится. Я долго училась бороться с этим. Я плакала дома, мне было плохо. Но лет в 16 поняла: если я хочу связать свою жизнь со сценой, то почему я должна обращать на это внимание. Это будет на протяжении всей жизни. Нужно привыкать", – утверждала она.

Более того, 17-летняя звезда получила гран-при конкурса "Черноморские Игры" в Скадовске. Вместе с известным композитором Русланом Квинтой она написала музыку и саундтрек к одному из украинских фильмов.

Элина Иващенко – гран-при "Черноморские Игры" Факты

Она учится в колледже при Институте музыки имени Глиэра. Девушке приходится совмещать занятия, работу и творчество. Как стало известно, Элина преподает малышам вокал в продюсерском центре Виктора Павлика.

А свой первый гонорар победительница "Х-Фактора" получила еще в 11 лет. Ее приглашали выступить на открытии детского сада и вручили конверт, в котором было несколько сотен гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL. в финале выбыли Маша Стопник из команды Кондратюка и Антон Вельбой из команды Насти Каменских. Андрей Данилко к предпоследнему эфиру уже остался без подопечных. Все подробности суперфинала можно прочитать в нашем материале.

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