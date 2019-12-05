"Была жесть": победители "Лиги смеха" рассказали, как поиздевались над Зеленским в Одессе

Победители пятого сезона юмористического шоу "Лига смеха" команда "Ветераны космических войск" рассказали о "прожарке" президента Украины Владимира Зеленского в Одессе.

Так, по словам комиков, данное мероприятие было очень крутым. В нем над главой государства шутили без границ и рамок. Также "Ветераны космических войск" добавили, что юмористическое действие было полностью закрытым и они участвовали в нем как зрители. Подробностями комики поделились в интервью изданию "Вести.UA".

Команда "Ветераны космических войск" и Владимир Зеленский

"Мы участвовали как зрители, это мероприятие было целиком закрытым, но это было реально очень круто и смешно. Зеленский над собой очень мощно посмеялся, и то, что над ним шутили, это было реально без границ и без рамок. Была жесть и круто", — сказали комики.

Владимир Зеленский Фото: minval.az

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" сделала острую пародию на Зеленского и актера Станислава Боклана.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!