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13 апреля • обновлено в 17:53
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По примеру Пугачевой: 67-летняя Степаненко готовится стать мамой

1.9т
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Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко рассказала, что заморозила яйцеклетки и готовится стать мамой.

Об этом 67-летняя звезда заявила в эфире своего нового шоу "Еще не вечер" в беседе с коллегой Ефимом Шифриным. Отметим, что участники программы весело подшучивали друг над другом, однако когда Степаненко решила показать, как поднимает тяжелую штангу, Ефим Залманович поспешил остановить ее (видео смотрите ниже).

Елена Степаненко

Елена Степаненко

Скриншот с видео

"Лена, остановись, тебе же еще рожать! У тебя же все заморожено в холодильнике", – сказал Шифрин.

Елена Степаненко и Ефим Шифрин

Елена Степаненко и Ефим Шифрин

Скриншот с видео

К слову, Степаненко подтвердила, что хранит замороженные яйцеклетки в холодильнике. На такое откровенное признание Шифрин тоже раскрыл свой секрет: оказывается, он сохранил свой материал еще в 1993 году.

Елена Степаненко и Ефим Шифрин

Елена Степаненко и Ефим Шифрин

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Степаненко удивила поклонников изменившейся внешностью.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
С ума сшедшая!!!
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