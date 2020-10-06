По делу о ДТП Ефремова возник новый поворот: пострадавшие потребовали денег

Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова подали иски о компенсации морального вреда на общую сумму три миллиона рублей (1 млн грн).

Об этом сообщил их защитник Александр Добровинский изданию "ТАСС". По его словам, сначала потерпевшие не хотели денег от Ефремова. Однако сейчас они занимаются созданием фонда имени погибшего Сергея Захарова, поэтому средства им не помешают.

"Они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального вреда в 3 млн рублей в совокупности, которые пойдут на счет благотворительного фонда", – пояснил Добровинский.

Напомним, ранее во время заседания суда трое пострадавших – вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын – потребовали от артиста компенсацию в один рубль (36 копеек). Старший сын погибшего Виталий попросил 7 млн ​​рублей (2,5 млн грн), но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей (290 тысяч грн).

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