Плющенко и Рудковская снова стали родителями. Фото

Российский продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стали родителями. Сын пары появился на свет 25 сентября с помощью суррогатной матери.

Радостной новостью женщина поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, малышу дали имя Арсений (фото смотрите ниже).

"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются!" – подписала фото продюсер.

О пополнении в звездной семье стало известно еще летом. Яна рассказывала, что мечтала о появлении малыша и проходила множество обследований. Но попытки были неудачными, поэтому организм пережил сильный стресс. Ребенка вынашивала суррогатная мать.

Отметим, Яна и Евгений начали встречаться в 2007 году, а в 2009-м – поженились. Арсений стал вторым сыном для пары (в январе 2013 года родился Александр. – Ред.) и четвертым для Рудковской. Женщина также воспитывает 19-летнего Андрея и 18-летнего Николая.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо ДиКаприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камиллой Морроне. По словам инсайдеров, женщина пока находится на первых месяцах беременности.