Плюс 22 кг: в сеть попало фото сильно располневшей Миллы Йовович

Голливудская актриса Милла Йовович, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, заметно набрала в весе.
На днях актриса попала в объективы папарацци во время прогулки с семьей. Фотографии, на которых Милла сфотографирована с мужем Полом Андерсоном и дочерью Эвер, опубликовало издание Daily Mail.
Милла Йовович
Getty
Сама Милла признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. Кроме того, за девять месяцев она поправилась на 22 килограмма.
Милла Йовович
Daily Mail
По словам звезды, из-за увеличившегося веса ей сложно передвигаться. Кроме того, у нее очень сильно отекают ноги.
Милла Йовович с дочкой
Daily Mail
Для прогулки актриса выбрала широкую футболку и свободные джинсы. Однако скрыть изменившуюся фигуру звезде все равно не удалось.
Милла Йовович с дочкой и мужем
Daily Mail
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