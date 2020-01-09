Плюс 22 кг: в сеть попало фото сильно располневшей Миллы Йовович

Голливудская актриса Милла Йовович, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, заметно набрала в весе.

На днях актриса попала в объективы папарацци во время прогулки с семьей. Фотографии, на которых Милла сфотографирована с мужем Полом Андерсоном и дочерью Эвер, опубликовало издание Daily Mail.

Милла Йовович Getty

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Сама Милла признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. Кроме того, за девять месяцев она поправилась на 22 килограмма.

Милла Йовович Daily Mail

По словам звезды, из-за увеличившегося веса ей сложно передвигаться. Кроме того, у нее очень сильно отекают ноги.

Милла Йовович с дочкой Daily Mail

Для прогулки актриса выбрала широкую футболку и свободные джинсы. Однако скрыть изменившуюся фигуру звезде все равно не удалось.

Милла Йовович с дочкой и мужем Daily Mail

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