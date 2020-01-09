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9 января • обновлено в 13:15
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Плюс 22 кг: в сеть попало фото сильно располневшей Миллы Йовович

3.1т
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Голливудская актриса Милла Йовович, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, заметно набрала в весе.

На днях актриса попала в объективы папарацци во время прогулки с семьей. Фотографии, на которых Милла сфотографирована с мужем Полом Андерсоном и дочерью Эвер, опубликовало издание Daily Mail.

Милла Йовович

Милла Йовович

Getty

Новости
Милла Йовович в платье с глубоким декольте оказалась в центре внимания в Каннах

Сама Милла признавалась, что третья беременность дается ей тяжело. Кроме того, за девять месяцев она поправилась на 22 килограмма.

Милла Йовович

Милла Йовович

Daily Mail

По словам звезды, из-за увеличившегося веса ей сложно передвигаться. Кроме того, у нее очень сильно отекают ноги.

Милла Йовович с дочкой

Милла Йовович с дочкой

Daily Mail

Для прогулки актриса выбрала широкую футболку и свободные джинсы. Однако скрыть изменившуюся фигуру звезде все равно не удалось.

Милла Йовович с дочкой и мужем

Милла Йовович с дочкой и мужем

Daily Mail

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кейт Миддлтон резко похудела. Герцогиня вышла в свет в платье, которое подчеркнуло слишком тонкую талию.

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Автор
Анна Михно
Персона
Милла Йовович
Место
США
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