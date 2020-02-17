Платят миллионы: где учатся внуки Пугачевой, дочь Сюткина, сын Валерии и другие

Российская телеведущая Елена Ханга удивила признанием, что ее 18-летняя дочь Елизавета-Анна Минтусова совершенно бесплатно учится в университете Невады в США.

Однако она не единственная из российских знаменитостей, чьи дети получают образование в престижных вузах Европы и Америки. Подробнее об этом и о том, сколько это стоит, расскажет OBOZREVATEL.

Дочь Елены Ханги

Елена Ханга с дочерью WomanHit

Так, 1 февраля российская телеведущая Елена Ханга в программе "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что ее 18-летняя дочь Елизавета-Анна Минтусова учится в университете Невады в США, причем абсолютно бесплатно.

Девушку приняли на стипендию благодаря ее блестящей игре в теннис – Елизавета-Анна теперь играет за сборную университета. Иначе звезде пришлось бы платить за учебу дочки около 70 тысяч долларов в год (1,7 миллиона гривен).

Дочь Александра Малинина

Дочь Александра Малинина Устинья instagram.com/ustinya_malinina_official

Дочь Александра Малинина Устинью заранее приняли сразу три консерватории Лондона, которые считаются лучшими в мире. Они даже конкурировали за нее между собой, предлагая лучшую стипендию. Сейчас Устинья заканчивает школу, но в сентябре 2020 года она станет студенткой Королевского колледжа музыки.

Согласно информации на сайте колледжа, лишь самым талантливым студентам консерватория полностью покрывает все расходы. Другим иностранным студентам приходится платить около 25-30 тысяч фунтов (около 1 миллиона гривен), не считая расходов на жилье и прочие вещи.

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Дочь Валерия Сюткина

Валерий Сюткин с дочерью eg.ru

23-летняя дочь Валерия Сюткина окончила "одну из самых эксклюзивных" международных школ Швейцарии – "Коллеж дю Леман". Обучение там стоит около 100 тысяч местных франков в год (2,5 миллиона гривен). Также она окончила частный Американский университет Парижа и театральный факультет Сорбонны. Учеба в первом из них с проживанием стоит 50 тысяч евро в год (1,3 миллиона гривен).

Ранее сам Сюткин объяснил, почему их дочь училась именно в Париже: "В этом городе с Виолой, моей любимой женой (жену Сюткина тоже зовут Виола, – ред.), мы провели много счастливых минут. Кстати, это и определило место учебы нашей дочери".

Сейчас Виола-младшая работает исполнительным продюсером российского фестиваля искусств "Черешневый лес".

Артемий Шульгин

Певица Валерия и ее старший сын PeopleTalk

Старший сын Валерии Артемий Шульгин, которому сейчас 25, фактически вырос в Швейцарии. Там он окончил местную элитную школу, а также изучал IT-технологии и финансы в Вебстерском университете в Женеве – одном из самых престижных вузов.

Позже Артемий решил все же заняться музыкальным бизнесом и уехал в США учиться в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Это крупнейший в мире вуз, где преподаются современные музыкальные направления. Обучение со всеми расходами там обходится в 65-68 тысяч долларов (более 1,5 миллиона гривен).

Сейчас Артемий Шульгин является генеральным менеджером звукозаписывающей компании в курортном городе Монтре в Швейцарии.

Внуки Аллы Пугачевой

Внуки Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров 24smi.org

Оба внука Аллы Пугачевой, сыновья ее дочери Кристины Орбакайте – Никита Пресняков и Дени Байсаров – тоже являются обладателями престижных дипломов. Так, Никита окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, а Дени в 2019 году получил диплом бакалавра по бизнесу и международной экономике в одном из лучших вузов Лондона и остался там, чтобы получить степень магистра. Сейчас 21-летний Дени Байсаров развивает в Лондоне собственный бизнес. Он сооснователь проекта "Арт-терапия", который призван бороться со стрессом и депрессией с помощью искусства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сейчас выглядит звезда Нацотбора и "Х-Фактора" Александр Порядинский.

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