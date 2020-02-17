Главная Новости
17 февраля • обновлено в 20:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Платят миллионы: где учатся внуки Пугачевой, дочь Сюткина, сын Валерии и другие

2.5т
Читать материал на украинском

Российская телеведущая Елена Ханга удивила признанием, что ее 18-летняя дочь Елизавета-Анна Минтусова совершенно бесплатно учится в университете Невады в США.

Однако она не единственная из российских знаменитостей, чьи дети получают образование в престижных вузах Европы и Америки. Подробнее об этом и о том, сколько это стоит, расскажет OBOZREVATEL.

Новости
Поймали с поличным: ректор вуза пытался заказать проститутку

Дочь Елены Ханги

Елена Ханга с дочерью

Елена Ханга с дочерью

WomanHit

Так, 1 февраля российская телеведущая Елена Ханга в программе "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что ее 18-летняя дочь Елизавета-Анна Минтусова учится в университете Невады в США, причем абсолютно бесплатно.

Девушку приняли на стипендию благодаря ее блестящей игре в теннис – Елизавета-Анна теперь играет за сборную университета. Иначе звезде пришлось бы платить за учебу дочки около 70 тысяч долларов в год (1,7 миллиона гривен).

Дочь Александра Малинина

Дочь Александра Малинина Устинья

Дочь Александра Малинина Устинья

instagram.com/ustinya_malinina_official

Дочь Александра Малинина Устинью заранее приняли сразу три консерватории Лондона, которые считаются лучшими в мире. Они даже конкурировали за нее между собой, предлагая лучшую стипендию. Сейчас Устинья заканчивает школу, но в сентябре 2020 года она станет студенткой Королевского колледжа музыки.

Согласно информации на сайте колледжа, лишь самым талантливым студентам консерватория полностью покрывает все расходы. Другим иностранным студентам приходится платить около 25-30 тысяч фунтов (около 1 миллиона гривен), не считая расходов на жилье и прочие вещи.

Новости
Дочь Александра Малинина бомжует в Америке

Дочь Валерия Сюткина

Валерий Сюткин с дочерью

Валерий Сюткин с дочерью

eg.ru

23-летняя дочь Валерия Сюткина окончила "одну из самых эксклюзивных" международных школ Швейцарии – "Коллеж дю Леман". Обучение там стоит около 100 тысяч местных франков в год (2,5 миллиона гривен). Также она окончила частный Американский университет Парижа и театральный факультет Сорбонны. Учеба в первом из них с проживанием стоит 50 тысяч евро в год (1,3 миллиона гривен).

Ранее сам Сюткин объяснил, почему их дочь училась именно в Париже: "В этом городе с Виолой, моей любимой женой (жену Сюткина тоже зовут Виола, – ред.), мы провели много счастливых минут. Кстати, это и определило место учебы нашей дочери".

Сейчас Виола-младшая работает исполнительным продюсером российского фестиваля искусств "Черешневый лес".

Артемий Шульгин

Певица Валерия и ее старший сын

Певица Валерия и ее старший сын

PeopleTalk

Старший сын Валерии Артемий Шульгин, которому сейчас 25, фактически вырос в Швейцарии. Там он окончил местную элитную школу, а также изучал IT-технологии и финансы в Вебстерском университете в Женеве – одном из самых престижных вузов.

Позже Артемий решил все же заняться музыкальным бизнесом и уехал в США учиться в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Это крупнейший в мире вуз, где преподаются современные музыкальные направления. Обучение со всеми расходами там обходится в 65-68 тысяч долларов (более 1,5 миллиона гривен).

Сейчас Артемий Шульгин является генеральным менеджером звукозаписывающей компании в курортном городе Монтре в Швейцарии.

Новости
Разбился с девушкой на "Ягуаре": как выглядит и что известно о 21-летнем сыне Валерии

Внуки Аллы Пугачевой

Внуки Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров

Внуки Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров

24smi.org

Оба внука Аллы Пугачевой, сыновья ее дочери Кристины Орбакайте – Никита Пресняков и Дени Байсаров – тоже являются обладателями престижных дипломов. Так, Никита окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, а Дени в 2019 году получил диплом бакалавра по бизнесу и международной экономике в одном из лучших вузов Лондона и остался там, чтобы получить степень магистра. Сейчас 21-летний Дени Байсаров развивает в Лондоне собственный бизнес. Он сооснователь проекта "Арт-терапия", который призван бороться со стрессом и депрессией с помощью искусства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сейчас выглядит звезда Нацотбора и "Х-Фактора" Александр Порядинский.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Учеба за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Учеба за границей
Персоны
Кристина Орбакайте Алла Пугачева Валерия Пригожина
Место
Россия
Теги
дети университет шоу-бизнес образование звезды шоу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
а должны учиться в Мукачево ! Там лучшие !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-оа негде не учится
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги