Пластика у Билык, Лободы, Лорак: врачи рассказали о наиболее востребованных операциях

Поклонники звезд шоу-бизнеса привыкли видеть своих кумиров всегда красивыми, свежими и молодыми – ведь не только творчество, но и их внешний вид рассматриваются словно "под микроскопом".

Артистам приходится много работать для того, чтобы всегда выглядеть достойно: они соблюдают режим правильного питания, садятся на диеты, занимаются спортом, посещают кресло косметолога и даже прибегают к услугам пластических хирургов. Причем последний способ все чаще обретает популярность среди публичных личностей, ведь позволяет добиться желаемого результата в сравнительно короткие сроки.

OBOZREVATEL поинтересовался у известного украинского пластического хирурга Иракли Жгенти о самых популярных пластических операциях, к которым прибегают звезды в Украине или Голливуде. Разобраться, делали ли операции украинские селебритис, и если да, то сколько и какие именно, помог пластический хирург высшей категории эстетического и реконструктивного направления Сергей Королюк.

К каким процедурам и операциям чаще всего прибегают звезды

Так, Иракли Жгенти рассказал, что чаще всего молодые знаменитости обращаются к пластическим хирургам для аугментационной маммопластики (простыми словами – увеличение груди. – Ред.) и ринопластики (корректировка формы носа. – Ред.). А вот звезды старшего поколения чаще всего обращаются в клиники за подтяжкой лица.

"Также знаменитости часто прибегают к инъекционной контурной пластике, которая позволяет добиться объемного моделирования лица", – отметил Жгенти.

А вот врач Сергей Королюк дал оценочное мнение внешности украинских звезд и назвал, кто какую операцию предположительно делал у пластического хирурга.

Какую пластику могли делать украинские звезды

Ани Лорак

По словам Королюка, при тщательном анализе фото Ани Лорак нет явных следов хирургического вмешательства. Обращает на себя внимание уменьшение объема щек, что могло быть связанным с удалением "комков Биша", и коррекция кончика носа (возможно, мини ринопластика).

"Все остальные изменения связаны с косметологическими процедурами. У певицы откорректирована форма и объем нижней губы, скорее всего препаратами гиалуроновой кислоты. Внешний вид певицы – это очень качественное использование уходовых процедур, ботулотоксинов и гиалуроновой кислоты. Ну и, должно быть, физические нагрузки + правильное питание", – отметил специалист.

София Ротару

У 73-летней певицы, по мнению эксперта, очень качественно выполнены пластические операции, что не сказалось на ее "натуральности" и индивидуальности.

"При анализе фото певицы могу отметить выполнение подтяжки лица, блефаропластики, увеличение высоты стояния брови (возможно бровлифтинг или ботулотоксины), коррекция объемов скуловой области и губ (скорее всего с использованием препаратов гиалуроновой кислоты)", – указал пластический хирург.

Таисия Повалий

Сергей Королюк отметил, что, предположительно, у артистки выполнена подтяжка лица и шеи, пластика верхнего и нижнего века (блефаропластика), коррекция высоты стояния брови.

Также врач указал на целый комплекс косметологических процедур: увеличение объема скул, коррекция размера и формы губ (скорее всего с помощью препаратов гиалуроновой кислоты), использование ботулотоксинов, а также эстетическая стоматология.

Светлана Лобода

"При анализе фото певицы могу отметить коррекцию горбинки носа, увеличение объема губ и скул, уменьшение размера щек. И изменение формы глаз", – высказался специалист.

Он добавил, что, скорее всего, хирургических операций было несколько: ринопластика, удаление комков Биша и изменение разреза глаз (так званый "кошачий взгляд"). Вероятно, имело место быть использование инъекционной косметологии: скулы и губы (препараты с гиалуроновой кислотой), и препараты на основе ботулотоксинов.

Алина Гросу

Специалист в области пластической хирургии Сергей Королюк подчеркнул, что у молодой звезды заметны очень разительные изменения, вызванные похудением и пластической хирургией.

"По всей видимости была выполнена подтяжка бровей, блефаропластика-"кошачий взгляд", ринопластика, удаление "комков Биша", увеличение размера скул и губ (скорее всего с помощью гиалуроновой кислоты)", – указал он.

Ирина Билык

50-летняя певица в последние годы заметно изменилась внешне, обращает на себя внимание "искусственность" внешнего вида украинской "мадонны". Такое мнение высказал Сергей Королюк, добавив, что речь идет о злоупотреблении "пластикой".

"Ирина Билык прибегала к круговой подтяжке лица, возможно, не единожды (срок эффективности данной операции 7-15 лет), круговой блефаропластике, ринопластике. А также присутствует коррекция размера скул, губ, и носогубных складок (скорее всего препаратами на основе гиалуроновой кислоты)", – добавил пластический хирург.

Слава Каминская

По мнению Королюка, знаменитость прибегала к ринопластике. Обращают на себя внимание изменения размера щек, что может свидетельствовать об удалении "комков Биша", а также, возможно, была проведена блефаропластика верхнего века.

"Все остальное – это качественное использование косметологических процедур, таких как увеличение размера скул и губ, коррекция носогубных складок с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты. А также использование ботулотоксинов", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 31-летняя украинская блогерша и участница реалити "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук, которая ранее поразила пользователей сети огромными скулами, рассказала о последствиях многочисленных пластических операций и о том, что еще планирует в себе изменить.