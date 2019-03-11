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"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов

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Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России удивила фанатов новым фото. На нем она позирует в откровенном красном платье с очень глубоким декольте.

Кроме того, на фото артистка воспользовалась фотошопом, изменив свой цвет глаз. Снимок Седокова разместила на своей странице в Instagram.

"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов

Пользователи сети не оценили внешний вид артистки.

"На Майкла Джексона похожа", "Пластика изуродовала", "Искусственная кукла", "Почему лицо бледное?", - пишут в сети.

"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов
"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов
"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов
"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов
"Пластика изуродовала": новое фото Седоковой вызвало негодование у ее фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонница подарила Седоковой портрет, изобразив ту самую часть тела, которую певица так любит всем показывать.

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