Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой: что кардинально изменила певица

Российская артистка Алла Пугачева за последние несколько лет прошла через важные косметологические процедуры и сделала пластическую операцию.

Такое мнение высказала пластический хирург Анастасия Борисенко в разговоре с изданием"Дни. ру". По словам эксперта, это видно "невооруженным глазом" и именно благодаря пластике примадонне удается сохранять свой имидж.

Специалист отметила, что у Пугачевой уже в возрасте около 40 лет начали появляться серьезные проблемы с внешностью. Причиной тому послужили нестабильный вес – артистка то поправлялась, то стремительно худела, а также вредные привычки и очень плотный график.

В результате у певицы "расплылся овал лица", кожа потеряла упругость и обвисла, а также появились глубокие морщины в носогубной зоне, на шее и вокруг глаз. Спустя какое-то время артистка предстала в обновленном виде. По словам Борисенко, очевидно, что ей сделали подтяжку лица, удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век.

Из последних процедур Борисенко заметила, что певице приподняли брови "по канонам красоты", сделали круговую блефаропластику и немного изменили разрез глаз.

"Несмотря на свой возраст, Пугачева выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица", — отметила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась с подписчиками новым фото, на котором продемонстрировала свое лицо без ретуши крупным планом.