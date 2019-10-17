Пишут редактора Малахова? Родственники Заворотнюк объявили "войну" СМИ

Родственники и друзья актрисы Анастасии Заворотнюк продолжили массовые опровержения информации, распространяемой в СМИ.

В Instagram-канале "Поддержка Анастасии Заворотнюк" обнародовали несколько сообщений, заявив, что они не имеют отношения к действительности.

"Для тех, кто не знает: реабилитационный центр – это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы", – отметили они, перечеркнув сообщение о размещении Анастасии в центре тяжело больных.

Родственники Заворотнюк опровергают сообщения СМИ instagram/podderzhka_azavorotnyuk

Родственники опровергли также еще одно сообщение, согласно которому этот канал в поддержку актрисы якобы ведут редакторы шоу Андрея Малахова.

Напомним, что ранее родственники обвинили СМИ во лжи на фоне информации о том, что Заворотнюк находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку. Они даже показали лица репортеров, которые снимают все происходящее возле клиники.

Анастасия Заворотнюк instagram/podderzhka_azavorotnyuk

В ответ многочисленные поклонники накинулись на семью актрисы, обвинив в хайпе и пиаре, так как у Заворотнюк все молчат, а количество подписчиков в социальных сетях постоянно растет. К общественному возмущению присоединилась блогер Лена Миро, потребовав сказать людям правду.

В итоге, 15 октября в аккаунте впервые официально подтвердили болезнь Заворотнюк, призвав людей молиться за нее и не дергать семью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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