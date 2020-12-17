Певица Шер рассказала, как неизвестный пытался убить ее после концерта

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Певица Шер

Американская певица Шер рассказала, как неизвестный мужчина пытался убить ее, когда она выступала на Бродвее в Нью-Йорке. Инцидент произошел с артисткой в 1982 году.

Так, по словам знаменитости, после участия в шоу Come Back to the Five and Dime, она вышла на улицу и увидела мужчину, который шел к ней. Артистка решила, что это поклонник, который хочет пожать ей руку. Однако неизвестный схватил певицу и начал толкать в переулок, угрожая физической расправой, если она закричит. Такими подробностями 74-летняя знаменитость поделилась с изданием The Guardian.

Певица Шер в молодости

К счастью, в тот момент рядом оказались двое фанатов певицы, которые позже стали ее друзьями. Поклонники подняли шум, чем напугали преступника, и тот убежал.

Бродвейский мюзикл Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean был первой главной ролью Шер на сцене. Она сыграла официантку Сисси в 52 выступлениях в театре Мартина Бека в 1982 году.

Шер на открытии представления Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean
Что известно о певице Шер:

  • Шер родилась в 1946 году в городе Ель-Сентро (Калифорния, США).

  • Первая известность к ней пришла в 1965 году, когда она пела в фолк-роковом дуэте Sonny & Cher со своим мужем Сонни Боно. Их песня I Got You Babe заняла первое место в американских и британских чартах.

  • С 70-х певица начала активно развивать сольную карьеру, участвовала в десятках проектов на телевидении, снималась в кино, давала концерты и являлась настоящей иконой стиля.

  • Пиком популярности Шер принято считать конец 90-х, когда мир увидел альбом Believe. Его титульная песня до сих пор самая коммерчески успешная из всех композиций, которые выпускали женщины-исполнительницы.

  • Прощальный тур певицы Living Proof 2002-2005 годов стал одним из самых кассовых концертных туров всех времен с прибылью более 250 млн долларов.

Певица Шер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шер произвела фурор, показавшись на сцене в эпатажном костюме, основным элементом которого стало полупрозрачное боди, расшитое стразами.

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