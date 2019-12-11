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11 декабря • обновлено в 12:36
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Певица из РФ рассказала, кто довел Началову до смерти

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Российская певица Азиза заявила, что истинной причиной смерти Юлии Началовой стали ее переживания.

Она выразила сожаление тем фактом, что продюсеры в свое время предпочти Началовой других артистов, пишет Woman's Style.

Певица из РФ рассказала, кто довел Началову до смерти
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"Люди, работающие на телевидении, при жизни Началову особо не показывали. Это большая травма для нее. Обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Все от переживаний", — заявила Азиза.

Певица подчеркнула, что необходимо организовать концерт в память о Началовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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