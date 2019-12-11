Певица из РФ рассказала, кто довел Началову до смерти

Российская певица Азиза заявила, что истинной причиной смерти Юлии Началовой стали ее переживания.
Она выразила сожаление тем фактом, что продюсеры в свое время предпочти Началовой других артистов, пишет Woman's Style.
"Люди, работающие на телевидении, при жизни Началову особо не показывали. Это большая травма для нее. Обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Все от переживаний", — заявила Азиза.
Певица подчеркнула, что необходимо организовать концерт в память о Началовой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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