Певица из РФ рассказала, кто довел Началову до смерти

Российская певица Азиза заявила, что истинной причиной смерти Юлии Началовой стали ее переживания.

Она выразила сожаление тем фактом, что продюсеры в свое время предпочти Началовой других артистов, пишет Woman's Style.

"Люди, работающие на телевидении, при жизни Началову особо не показывали. Это большая травма для нее. Обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Все от переживаний", — заявила Азиза.

Певица подчеркнула, что необходимо организовать концерт в память о Началовой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!