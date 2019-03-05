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Переплюнула Цукерберга: названа самая молодая миллиардерша мира

6.2тЧитать материал на украинском

Американская модель, участница телешоу "Семейство Кардашян", основательница собственного косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, которая заработала состояние самостоятельно.

По данным Forbes, красавица никак не ожидала, что получит такое звание. Она призналась, что такую популярность ее продукция получила за счет социальных сетей.

"Я этого не ожидала. Не предвидела. Но очень приятно чувствовать [признание]. Это прекрасное достижение. Это сила социальных сетей", – сказала она.

SETTING POWDERS by @kyliecosmetics launching March 7th💗

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Кайли открыла собственный бренд косметики в 2016 году. На сегодняшний день она заработала один миллиард долларов, опередив создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который получил свой первый миллиард в 23 года.

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Последние три года продукция Kylie Cosmetics продавались только онлайн и в некоторых магазинах, пока она не подписала контракт с розничной сетью красоты Ulta. Таким образом, матовая жидкая помада и соответствующий карандаш для губ появились в более чем 1000 магазинов.

Дженнер лично приходила в один из них в Хьюстоне, чтобы поприветствовать клиентов, подписать автографы на наборах. И за несколько недель продажи резко пошли вверх. Кайли заработала на продукции 54,5 млн долларов. Выручка выросла на 9% частично благодаря расширению Ulta в прошлом году и составила около 360 миллионов долларов.

По оценкам Forbes, при таком росте ее компания Дженнер стоит не менее 900 миллионов долларов. Если добавить к этому наличные деньги, которые девушка получила из прибыльного за бизнес, то она становится миллиардером, который получил такое состояние в 21 год – а это самый юный возраст в подобном достижении за всю историю.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

forbes

Как сообщал OBOZREVATEL,в 2018 году Кайли попала в список Forbes, как самая молодая self-made предпринимательница и украсила обложку августовского номера журнала.

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Персона
Кайли Дженнер
Тег
Forbes
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Kom AV
Kom AV
Да, инфантильности ваших редакторов можно только удивляться. Сравнивать человека, который кое-что выдумал и создал, с красивой девочкой которая подняла денег на его изобретении, это что-то. Один заработал на потребности общения сначала студентов, а потом ещё многих не знакомых друг с другом людей, и другая - которая заработала на снобизме малолетних идиоток, с желанием быть на кого-то похожей... Сравнивать сладкое с горячим - большой интеллект...
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