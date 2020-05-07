"Перенес инсульт на ногах": Дядя Жора рассказал о своем самочувствии

Украинский шоумен Вадим Мичковский, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Жора, рассказал о том, как чувствует себя после инсульта.

В интервью изданию "Факты", он заявил, что восстанавливается и проходит период реабилитации. Врачи рекомендуют полный покой и еще десять дней он будет находится в стационаре.

"Врачи говорят, что моя ситуация могла "прилететь" ниоткуда. По большому счету, я ведь инсульт перенес на ногах! Два дня сильно болела голова, но это меня не особо тревожило, думал, из-за недосыпания. Потом начались проблемы со зрением, все двоилось. Вот тогда и забил тревогу. Сделал УЗИ, но оно ничего не показало. Только МРТ выявило, что у меня серьезные проблемы. Ухудшение зрения было последствием инсульта. Хотя, зная, какие последствия бывают, считаю, что меня еще "пронесло". Это как знак свыше, что надо беречь себя. Я поэтому и написал о своей болезни в социальных сетях, чтобы люди понимали — мозгу и организму надо давать отдых", - сказал комик.

Он добавил, что у него никогда не было проблем с давлением.

"Я находился в хорошей физической форме, периодически занимался спортом, не пил, не курил. Да не было у меня вообще вредных привычек, кроме усиленного рабочего режима! Наверное, он меня и "загнал". Организм дал сбой", - прокомментировал свою болезнь артист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун пережила инсульт, после чего вынуждена была заново учиться говорить и ходить.

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