Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующую фотографию 40-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко Instagram @olgakurylenkoofficial

В кадре Куриленко сфотографировала свое лицо вблизи. Кроме того, актриса продемонстрировала свой новый имидж – челку.

"Вот такая у меня теперь челка", – подписала публикацию актриса.

Ольга Куриленко без макияжа Instagram @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко без макияжа Instagram @olgakurylenkoofficial

В комментариях под фото поклонники принялись обсуждать новые фото Куриленко. Так, пользователи восхитились естественной красотой знаменитости.

"Вся твоя красота в естественности", "Прелесть", "Натуральная красота", "Очень хорошо выглядишь", "Очень красивая", – писали поклонники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Куриленко, которая ранее заявила, что она не является украинкой, так как "тест ДНК не показал наличия в ней украинской крови", оправдалась за скандальное заявление.

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