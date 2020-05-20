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20 мая • обновлено в 13:37
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Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа

4.2т
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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как выглядит без макияжа.

Соответствующую фотографию 40-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Instagram @olgakurylenkoofficial

В кадре Куриленко сфотографировала свое лицо вблизи. Кроме того, актриса продемонстрировала свой новый имидж – челку.

"Вот такая у меня теперь челка", – подписала публикацию актриса.

Ольга Куриленко без макияжа

Ольга Куриленко без макияжа

Instagram @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко без макияжа

Ольга Куриленко без макияжа

Instagram @olgakurylenkoofficial

В комментариях под фото поклонники принялись обсуждать новые фото Куриленко. Так, пользователи восхитились естественной красотой знаменитости.

"Вся твоя красота в естественности", "Прелесть", "Натуральная красота", "Очень хорошо выглядишь", "Очень красивая", – писали поклонники.

Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа
Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа
Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа
Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа
Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа
Переболевшая коронавирусом Куриленко удивила внешностью без макияжа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Куриленко, которая ранее заявила, что она не является украинкой, так как "тест ДНК не показал наличия в ней украинской крови", оправдалась за скандальное заявление.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Куриленко
Место
США
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