"Педофилия и канибализм?" Жигунов резко высказался об избиении Заворотнюк

Артист Сергей Жигунов, который попал в скандал из-за коллеги Анастасии Заворотнюк, жестко ответил журналистам и критикам.

Так, он заявил, что информация о том, что он якобы избивал Анастасию Заворотнюк является неправдой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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"Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания. У всех этих новостей есть одна отличительная особенность. В ста процентах случаев, комментаторы - люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе - это оседлать, а еще лучше выдумать тему поскандальнее", - написал актер.

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"С интересом продолжаю следить за прессой - что же обо мне выяснится завтра - ранняя деменция, педофилия, канибализм? Дна там нет. Пресса просит комментарии, но по этому поводу можно сказать только одно - желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков", - добавил он.

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