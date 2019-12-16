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16 декабря • обновлено в 16:20
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"Педофилия и канибализм?" Жигунов резко высказался об избиении Заворотнюк

1.2т
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Артист Сергей Жигунов, который попал в скандал из-за коллеги Анастасии Заворотнюк, жестко ответил журналистам и критикам.

Так, он заявил, что информация о том, что он якобы избивал Анастасию Заворотнюк является неправдой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Педофилия и канибализм?" Жигунов резко высказался об избиении Заворотнюк

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"Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания. У всех этих новостей есть одна отличительная особенность. В ста процентах случаев, комментаторы - люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе - это оседлать, а еще лучше выдумать тему поскандальнее", - написал актер.

"Педофилия и канибализм?" Жигунов резко высказался об избиении Заворотнюк

cosmo.ru

"С интересом продолжаю следить за прессой - что же обо мне выяснится завтра - ранняя деменция, педофилия, канибализм? Дна там нет. Пресса просит комментарии, но по этому поводу можно сказать только одно - желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков", - добавил он.

Периодически читаю о себе интересные новости. Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать. Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания. У всех этих новостей есть одна отличительная особенность. В ста процентах случаев, комментаторы - люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе - это оседлать, а ещё лучше выдумать тему поскандальнее. Никогда ни в одном таблоиде, ни в одном желтом интернет-издании и ни в одном ток-шоу вы не увидите порядочного человека, обсуждающего чужую личную жизнь. С интересом продолжаю следить за прессой - что же обо мне выяснится завтра - ранняя деменция, педофилия, канибализм? Дна там нет. Пресса просит комментарии, но по этому поводу можно сказать только одно - желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков. #жигунов #сергейжигунов

Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
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