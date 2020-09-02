Пара из США сбросила вместе почти 50 кг и поделилась секретом похудения

Супруги из города Мемфис (штат Теннесси, США) Кайла и Крис Пеннингтон сбросили 46 кг на двоих и поделились секретом успеха.

32-летняя Кайла рассказала, что после рождения второго ребенка весила 92 кг. Женщина попробовала различные методы похудения, однако они не дали желаемого результата. Поэтому в марте 2019 года она села на макродиету и сбросила 23 кг, пишет Asia One.

"Это больше не диета, а образ жизни. Вряд ли когда-нибудь в будущем я буду питаться иначе", – рассказала Кайла.

Также женщина уговорила попробовать диету и своего 34-летнего мужа Криса. Через восемь месяцев он также похудел на 23 килограмма. Кайла рассказала, что для приготовления пищи в неделю тратит около часа своего времени.

Кайла и Крис Пеннингтон Instagram Кайли Пеннингтон

В рамках макродиеты супруги соблюдали баланса в повседневном меню. Около половины их рациона составляли зерновые, 25% – овощи, 15% – супы и 10% – белковые продукты. Они не употребляли мясо, яйца, молочную продукцию, кофеин, а также простые углеводы. По словам пары, труднее всего было отказаться от алкоголя. Они сократили потребление вина из нескольких раз в неделю до одного бокала в особых случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Ольга Усенко назвала список основных продуктов, которые нельзя есть во время похудения.

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