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4 марта • обновлено в 11:19
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Панин раскрыл правду о скандальных видео с собакой и ногой

1.7т
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Одиозный российский актер Алексей Панин раскрыл подробности своей интимной жизни. В частности, он рассказал правду о скандальных видео со своим участием.

В интервью Дмитрию Гордону он заявил, что ролик, в котором он якобы занимается сексом с собакой является неправдой (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Мы извращенцы!" Панин раскрыл правду о скандальных видео с собакой и ногой

Скриншот из видео

"Это видео появилось в тот момент, когда я судился за своего ребенка. Там тело не мое, а голова моя. У меня много татуировок. Было смонтировано так, что там даже татуировок нет. Это специально сделали в тот момент, когда решение суда должно было прозвучать", - прокомментировал скандальный ролик Панин.
"Мы извращенцы!" Панин раскрыл правду о скандальных видео с собакой и ногой

Скриншот из видео

Гордон также уточнил, является ли настоящим еще одно скандальное видео.

"Что это за видео, на котором ты в гинекологическом кресле и девушка засовывает в тебя ноги? Я не могу не спросить об этом. Это тоже не ты?", - спросил ведущий.
"Мы извращенцы!" Панин раскрыл правду о скандальных видео с собакой и ногой

Скриншот из видео

"Мне тебе серьезно отвечать? Это я. Мы извращенцы, мы любим тра*аться. И ноги мне в ж*пу тоже засовывают. Мы не выкладывали. Все взломано, я ничего никогда в жизни не выкладывал. Ты мне больше руки не подашь? Нам всем это нравится и девушкам тоже", - ответил Пнаин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Алексей Панин
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Serov Oleg
Serov Oleg
как бы эту мавпу на окpaину сплавить
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