"Ответ на все вопросы": Каминская показала округлившийся живот после развода

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с супругом, показала округлившийся живот, спровоцировав волну слухов о беременности.

Звезда сняла небольшой ролик и опубликовала его на своей странице в Instagram, где указала, что это "ответ на все вопросы о ее личной жизни" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость о конца).

На кадрах артистка продемонстрировала заметно округлившийся живот. Также она довольно неоднозначно подписала пост.

Слава и Эдгар Каминские KP. UA

"Ответ на ваш вопрос: почему? Потому что у меня "Пузик, как у Тик", – написала артистка, сделав также отсылку к солисту группы "Тик" Виктору Бронюку.

Некоторые поклонники, увидев пост Славы, поздравили певицу с третьей беременностью, другие отметили, что она таким образом просто провоцирует публику, а живот "может надуть каждая женщина".

Скриншот из видео Instagram @babaslavka

Пользователи также в комментариях обратились к Славе с просьбой "не выносить мусор и грязь".

"Слава, вы же добрая и очень ранимая, нах*ена вы выставляете этот срач? Я знаю что болит, но болеть будет еще долго. Особенно когда смотришь на детей, а они копия его. Я вас прошу, не впадайте в это", – обратились фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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