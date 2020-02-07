Отсидел в тюрьме и снялся в клипе Бузовой: яркие фото самого красивого преступника в мире

"Самый красивый в мире преступник" Джереми Микс 7 февраля отмечает свой 36 День рождения. Мужчина родился 1984 года в Стоктоне, Калифорния, США.

Мужчина является американским преступником, блогером и моделью. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как Микс начал свою карьеру.

Джереми Микс родился 7 февраля 1984 года в городе Стоктон, штат Калифорния, США. Его родители расстались, когда он был еще маленьким. Микс не доучился в школе и с ранних лет имел приводы в полицию.

instagram.com/jmeeksofficial

instagram.com/jmeeksofficial

Широкая известность к нему пришла в 2014 году. После очередного задержания полицией его фото появилось в сети и набрало сотни тысяч лайков.

Вскоре ему дали прозвище "Самый красивый преступник Америки". В 2015 году он был приговорен к 27 месяцам заключения. На свободу он вышел в марте 2016 года.

instagram.com/jmeeksofficial

instagram.com/jmeeksofficial

После освобождения он стал моделью. Мужчина выступает на показах известных дизайнеров, снимается в кино и музыкальных клипах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица, звезда скандального телешоу "Дом-2" Ольга Бузова, снялась в клипе на новую песню вместе с "самым красивым преступником в мире" Джереми Миксом.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!