"Оторву голову!" У Началовой пригрозили мошенникам-святотатцам

Помощница трагически погибшей певицы Юлии Началовой Анна Исаева пригрозила туроператорам и всем, кто наживается на смерти артистки, судом и неприятностями.

Гневный пост она обнародовала на своей странице в Instagram, подчеркнув, что оторвет голову всем, кто перейдет духовных границы.

"Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой – мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников, тех, кто продает в интернет пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой, а заодно, всех, кто несанкционированно снимает фильмы, всех раздает интервью "на свое усмотрение". Я предупреждаю – не играйте с огнем!" – предупредила Исаева.

Юлия Началова Instagram@isaeva.anya

По ее словам, семья и наследники не будут молчать, а суды будут неизбежны. Также Исаева попросила журналистов не предлагать пресс-конференции на эту тему.

"Здесь и сейчас я все сказала от лица пресс-секретаря артистки, ее отца, мамы и дочки, от лица ее друзей. Конец цитаты. P.S. Ставить охрану на могиле никто не собирается. Запрещать проход и возложение цветов тоже. И последнее, лично от меня на моей личной странице – я обещаю оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы! Бойтесь", – резюмировала она.

Юлия Началова SM-news

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта сообщили, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась. Смерть артистки долго обсуждалась на ведущих телеканалах России и в прессе. Через несколько месяцев стало известно, что Началову хотят возвести в ранг святых.

На ее могилы начали ходить люди, чтобы взять землю или приложиться к кресту для "исцеления". Все началось со скандальной программы Андрея Малахова, где заявили, будто крест "замироточил", а инвалид встал после посещения могилы и пошел.

Позже стало известно, что туроператоры продают так называемые паломнические туры на место захоронения для тех, кто хочет исцелиться или зарядить воду, крем.

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