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''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом

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Российская журналистка Ксения Собчак разозлила россиян дерзкой выходкой. Находясь на отдыхе она надела купальник, который напомнил пользователям сети флаг Украины.

Многие россияне набросились на журналистку с оскорблениями, так как сочли, что подобная выходка является оскорблением для жителей РФ. Фото Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.

''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом

instagram.com/xenia_sobchak

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Пользователи сети возмущены тем, что Собчак надела купальник таких цветов.

''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом
''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Максим Виторган выложил в сеть ролик с голой супругой – светской львицой и оппозиционеркой Ксенией Собчак. На кадрах, которые муж Собчак опубликовал в сториз Instagram, она завернулась в одеяло и громко исполняет песню Земфиры "Лондон".

Персона
Ксения Собчак
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Захаров Дмитрий, ну живет эта "дауниха" по круче тебя раз так 100, а ты собирай валежник и мычи тут...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Господи да всем пох, дауниха надела цвета дауна)))))))) Забыли написать, главный конкурент Путина на выборах))))))))
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Сочетание синего и желтого является одним из самых рапространенных в мире. Но в рашке оно под анафемой. Идиоты.
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