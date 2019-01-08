''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом

Российская журналистка Ксения Собчак разозлила россиян дерзкой выходкой. Находясь на отдыхе она надела купальник, который напомнил пользователям сети флаг Украины.
Многие россияне набросились на журналистку с оскорблениями, так как сочли, что подобная выходка является оскорблением для жителей РФ. Фото Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.
instagram.com/xenia_sobchak
Пользователи сети возмущены тем, что Собчак надела купальник таких цветов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Максим Виторган выложил в сеть ролик с голой супругой – светской львицой и оппозиционеркой Ксенией Собчак. На кадрах, которые муж Собчак опубликовал в сториз Instagram, она завернулась в одеяло и громко исполняет песню Земфиры "Лондон".