''Отец в гробу перевернется'' Собчак разозлила россиян украинским флагом

Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось....)))) Wearing @bodypoetry swimsuit

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Янв 2019 в 4:05 PST По