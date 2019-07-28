"Отец при смерти, а для него это пиар": сын скандального Алибасова исчез с миллионами

Сын российского продюсера и музыканта Бари Алибасова, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.
Об этом в интервью изданию "7 дней" рассказал сам продюсер. Также он добавил, что сын даже не оплатил ему необходимые лекарства.
"Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел", — поделился Алибасов.
Бари Алибасов
Фото: utro.ru
Также он раскритиковал своего сына за то, что тот обнародовал его фото из реанимации.
"Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар", — отметил Алибасов.
Бари Алибасов и его сын
Фото: Lshot
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Продюсер якобы нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.
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