Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Отец при смерти, а для него это пиар": сын скандального Алибасова исчез с миллионами

816 Читать материал на украинском

Сын российского продюсера и музыканта Бари Алибасова, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.

Об этом в интервью изданию "7 дней" рассказал сам продюсер. Также он добавил, что сын даже не оплатил ему необходимые лекарства.

"Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел", — поделился Алибасов.

"Отец при смерти, а для него это пиар": сын скандального Алибасова исчез с миллионами

Бари Алибасов

Фото: utro.ru

Новости
"В штанах как встало все, так и стоит!" Скандальный Алибасов сделал интимное признание

Также он раскритиковал своего сына за то, что тот обнародовал его фото из реанимации.

"Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар", — отметил Алибасов.

"Отец при смерти, а для него это пиар": сын скандального Алибасова исчез с миллионами

Бари Алибасов и его сын

Фото: Lshot

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel