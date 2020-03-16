Отец российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Виктор рассказал о последних минутах жизни артистки.

Так, об этом мужчина написал в книге "Юлия Началова. Письма отца", фрагменты из который приводит издание КП.

Юлия Началова sb.by

В частности, отец певицы пишет, что перед смертю у артистки произошла новая волна заражения, однако врачи делали положительные прогнозы.

"Новая волна заражения прокатилась по организму. Положение усложнилось", – объяснил лечащий врач. "Успокойтесь, – продолжал доктор, пряча глаза, – выдерживают и по три волны. Я советую вам поехать домой… Отдохнуть". Мы согласились, но с условием, что вернемся через несколько часов", – пишет Виктор.

Юлия Началова с отцом cosmo.ru

Однако спустя время родителям Началовой позвонили из больницы:

"Юля, в 16.30 забормотал мой телефон, и я увидел на экране слово ВРАЧ. Ничего не подозревая, ответил на вызов, хотя сердце дрогнуло в дурном предчувствии. "Все, – услышал я глухой голос доктора. – Все. Ничего не смогли поделать".

Юлия Началова gordonua.com

"Откуда голос? С другой планеты? Но как же так? – хотелось кричать в трубку. – Я не верю! Мы только что были… Она была живая… Я гладил ее теплое лицо, мягкие волосы. Мы молились… Мы верили…" Мне казалось, что я кричу в трубку, но на самом деле я не мог вымолвить ни слова…"

Юлия Началова spletnik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.

Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.

16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.

Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.

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