Отец российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Виктор рассказал о последних минутах жизни артистки.
Так, об этом мужчина написал в книге "Юлия Началова. Письма отца", фрагменты из который приводит издание КП.
Юлия Началова
sb.by
В частности, отец певицы пишет, что перед смертю у артистки произошла новая волна заражения, однако врачи делали положительные прогнозы.
"Новая волна заражения прокатилась по организму. Положение усложнилось", – объяснил лечащий врач. "Успокойтесь, – продолжал доктор, пряча глаза, – выдерживают и по три волны. Я советую вам поехать домой… Отдохнуть". Мы согласились, но с условием, что вернемся через несколько часов", – пишет Виктор.
Юлия Началова с отцом
cosmo.ru
Однако спустя время родителям Началовой позвонили из больницы:
"Юля, в 16.30 забормотал мой телефон, и я увидел на экране слово ВРАЧ. Ничего не подозревая, ответил на вызов, хотя сердце дрогнуло в дурном предчувствии. "Все, – услышал я глухой голос доктора. – Все. Ничего не смогли поделать".
Юлия Началова
gordonua.com
"Откуда голос? С другой планеты? Но как же так? – хотелось кричать в трубку. – Я не верю! Мы только что были… Она была живая… Я гладил ее теплое лицо, мягкие волосы. Мы молились… Мы верили…" Мне казалось, что я кричу в трубку, но на самом деле я не мог вымолвить ни слова…"
Юлия Началова
spletnik.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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