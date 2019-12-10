"Скоро ничего не останется": отец Фриске раскрыл, куда Шепелев тратит миллионы из наследства певицы

Отец умершей певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что гражданский муж дочери, телеведущий Дмитрий Шепелев, тратит деньги, которые достались сыну пары Платону.

По словам мужчины, чтобы обеспечить мальчика наследством, после смерти Жанны была продана ее квартира в Майами. Сумма сделки составила более 30 млн рублей. Он вместе с супругой отказался от своей доли в пользу внука, поставив условие, что до совершеннолетия Платона деньги никто трогать не будет. Однако недавно Владимиру благодаря своим адвокатам стало известно, что только на судебные тяжбы с ним Шепелев снял со счета сына более двух миллионов рублей. Еще почти три миллиона он списал на школьные нужды ребенка, сообщает Starhit.

Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске и ее отец

Новости Отец умершей Фриске рассказал об огромном долге

"Шепелев обвиняет нас во всех смертных грехах, хотя сам растрачивает наследство Платона. За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма — 20 тысяч. Откуда подобные цены?" — возмутился мужчина.

Дмитрий Шепелев с сыном Фото: hochu.ua

Также отец певицы не сомневается, что средства Шепелев тратит на свои нужды. К примеру, деньгами сына он выкупил их долю в особняке Жанны. Всего, как заверил Владимир Фриске, со счетов Платона уже пропали более шести миллионов рублей. Мужчина отметил, что такими темпами денег к 18-летию мальчика просто не останется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что Дмитрий Шепелев неоднократно снимал крупные суммы со счетов певицы. По словам девушки, он хотел нажиться на смерти артистки и заранее готовился к ней

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