Украинский телеведущий Владимир Остапчук подал запрос в службу опеки на психологическую экспертизу его бывшей жены Елены Войченко.

Об этом шоумен рассказал в интервью Кате Осадчей для "Світського життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Остапчук и Елена Войченко segodnya.ua

По словам Остапчука, из-за карантина процесс временно приостановили, однако, когда все восстановится, Войченко сделают экспертизу.

"У нас с Еленой с самого начала были не решены вопросы с детьми, потому что в начале августа-сентября мне было очень сложно видеться с детками. Елена в некоторых интервью даже говорила о том, что я там неуравновешенный, или там еще что-то... Я сказал: "Ок, хорошо! Тогда каждый из нас сделает запрос, экспертизу и таким образом мы проверим". Никоим образом я не хочу ни забирать деток, ни делать из этого какие-то громкие вещи. Просто это юридическая буква, которую я решил сделать. Так же, как и Елена", – говорит Остапчук.

Владимир Остапчук и Елена Войченко tsn.ua

Также телеведущий признался, что общается с бывшей женой только по поводу детей:

"Отношения у нас исключительно в отношении деток. Потому что нам нужно как родителям и мне как папе, который любит своих детей, понимать где они, что они делают, куда ходят. Я приезжаю к ним. Мы когда с Кристиной обустраивали и искали жилье, обязательно у нас есть комната, потому что я хочу, чтобы дети приезжали ко мне, я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Поэтому мы общаемся, но общаемся только по поводу детей".

Владимир Остапчук и Елена Войченко с детьми segodnya.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную. Ею оказалась 33-летняя Кристина Горняк, которая работает нотариусом и руководит собственной нотариальной конторой.

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