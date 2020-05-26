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26 мая • обновлено в 13:24
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Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной

1.6т
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Кристиной Горняк.

Так, артист опубликовал в своих Instagram-сторис видео, на котором девушка позировала в белом платье и с кольцом на безымянном пальце правой руки. К слову, пока Кристина работала на камеру с фотографами, Владимир напевал марш Мендельсона (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Что, правда? Да? А что ты сказала", – спросил Остапчук у своей избранницы. А она свою очередь продемонстрировала на камеру кольцо.

Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной

Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Кристина Горняк показала обручальное кольцо

Кристина Горняк показала обручальное кольцо

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную Кристину Горняк. Более подробно о том, как она выглядит и что о ней известно – читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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