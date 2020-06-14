Орлуша высказался о ДТП с Ефремовым и его травле в РФ: поэт указал на ошибку россиян

Одиозный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) обратился к россиянам, которые агрессивно настроены против его близкого друга, актера Михаила Ефремова из-за смертельного ДТП.
Так, Орлуша прокомментировал инцидент и высказал соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, однако указал, что травля Ефремова не имеет смысла и убийцей его друг не является. Об этом он написал в Facebook.
Михаил Ефремов на момент аварии был сильно пьян
Коллаж
Также по словам Орлуши, инцидент не является "критически страшным". Для России он – обычный, и не должен был предаваться такой огласке и волне агрессии.
"Не спрашивайте меня, почему я никак не реагирую на произошедшее с Ефремовым, не оправдываю и не осуждаю его. В отличие от большинства, я близко знаю Мишу более 40 лет. Близко. Я видел его, поверьте, всяким. Красивым и уродливым, великим и низким, умным и глупым, талантливым и бездарным. Никогда не видел я Ефремова мелочным, жадным, подлым или лживым. Ни-ко-гда", – вступился за друга Орлуша.
Он добавил, что за свою жизнь Ефремов совершал огромное количество безвозмездных, благородных поступков. И при этом никогда этим не хвастался. После того, как артист попал в аварию, на него свалилась волна гнева из-за того, что он якобы не извинился и не помог семье погибшего в ДТП водителя.
Орлуша и Ефремов
Facebook Андрея Орлова
"И тут вдруг: Ефремов – убийца! Вот, новость! О**еть! Неужели, б**дь, пьяница и наркоман? Невидаль, первый и самый ужасный на всю Россию! Он! Во! Всем! Виноват! Среди нас, шелковые и плюшевые зайчики, вдруг образовалось чудовище! Заткнитесь, фарисеи! Вам глупо говорить про то, что "кто сам без греха". С радостью камни ваши приму и со смехом, ибо без права кидаете вы их!" – высказался Орлов.
Также российский поэт добавил, что не считает случившееся чем-то ужасным: поскольку подобные инциденты в РФ возникают нередко.
Скриншот поста в защиту Ефремова
Facebook Орлуши
Скриншот поста в защиту Ефремова
Facebook Орлуши
"Случилось страшное. Но не "страшное-страшное", а обычное русское страшное. Ежедневное и, ненужно врать себе, никого не удивляющее. Мне лично ужасно жаль Сергея Захарова, погибшего под ударом ефремовского джипа. Я, в отличие от праведно вещающих по всем каналам и "утюгам", доехали в день похорон, 11 июня, до маленького сельского кладбища в деревне Кузьминское (там похоронили Захарова – Ред). Там гуляют петухи и нет никакого хайпа", – подытожил Орлуша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу 11 июня Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.
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