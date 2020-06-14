Орлуша высказался о ДТП с Ефремовым и его травле в РФ: поэт указал на ошибку россиян

Одиозный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) обратился к россиянам, которые агрессивно настроены против его близкого друга, актера Михаила Ефремова из-за смертельного ДТП.

Так, Орлуша прокомментировал инцидент и высказал соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, однако указал, что травля Ефремова не имеет смысла и убийцей его друг не является. Об этом он написал в Facebook.

Михаил Ефремов на момент аварии был сильно пьян Коллаж

Также по словам Орлуши, инцидент не является "критически страшным". Для России он – обычный, и не должен был предаваться такой огласке и волне агрессии.

"Не спрашивайте меня, почему я никак не реагирую на произошедшее с Ефремовым, не оправдываю и не осуждаю его. В отличие от большинства, я близко знаю Мишу более 40 лет. Близко. Я видел его, поверьте, всяким. Красивым и уродливым, великим и низким, умным и глупым, талантливым и бездарным. Никогда не видел я Ефремова мелочным, жадным, подлым или лживым. Ни-ко-гда", – вступился за друга Орлуша.

Он добавил, что за свою жизнь Ефремов совершал огромное количество безвозмездных, благородных поступков. И при этом никогда этим не хвастался. После того, как артист попал в аварию, на него свалилась волна гнева из-за того, что он якобы не извинился и не помог семье погибшего в ДТП водителя.

Орлуша и Ефремов Facebook Андрея Орлова

"И тут вдруг: Ефремов – убийца! Вот, новость! О**еть! Неужели, б**дь, пьяница и наркоман? Невидаль, первый и самый ужасный на всю Россию! Он! Во! Всем! Виноват! Среди нас, шелковые и плюшевые зайчики, вдруг образовалось чудовище! Заткнитесь, фарисеи! Вам глупо говорить про то, что "кто сам без греха". С радостью камни ваши приму и со смехом, ибо без права кидаете вы их!" – высказался Орлов.

Также российский поэт добавил, что не считает случившееся чем-то ужасным: поскольку подобные инциденты в РФ возникают нередко.

Скриншот поста в защиту Ефремова Facebook Орлуши

Скриншот поста в защиту Ефремова Facebook Орлуши

"Случилось страшное. Но не "страшное-страшное", а обычное русское страшное. Ежедневное и, ненужно врать себе, никого не удивляющее. Мне лично ужасно жаль Сергея Захарова, погибшего под ударом ефремовского джипа. Я, в отличие от праведно вещающих по всем каналам и "утюгам", доехали в день похорон, 11 июня, до маленького сельского кладбища в деревне Кузьминское (там похоронили Захарова – Ред). Там гуляют петухи и нет никакого хайпа", – подытожил Орлуша.

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