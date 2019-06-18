"Опять ж*па!" Седокову разнесли за вульгарное фото

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику сети, опубликовав новое откровенное фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком с отдыха, на котором запечатлена в маленьком черном купальнике.

Звезда обернулась к камере боком и, позируя, сделала акцент на демонстрации пятой точки.

instagram.com/annasedokova

"Так жарко тут", – написала в посте Седокова. Отметим, судя по отметке геолокации, певица отдыхает на острове Миконос в Эгейском море.

Часть поклонников традиционно оставила под новой фотографией Седоковой лестные комментарии, однако другие пользователи раскритиковали девушку, назвав ее слишком вульгарной.

"И опять ж*па! Ты же мать троих детей!" "А кроме ж*пы есть чем похвастаться?" "Анна, а каким фотошопом вы целлюлит убираете?" "Все же в женщине должна быть загадка. А тут все ответы на лицо", – пишут в комментариях.

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Комментарии к фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в последнее время:

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

Кроме того, певица возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

instagram.com/annasedokova

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