Опубликованы уникальные записи из тайного дневника Майкла Джексона

Обнаружены ранее не опубликованные записи из тайного дневника американского певца Майкла Джексона, скончавшегося в июне 2009 года.

Незадолго до смерти в записной книжке он написал, что планирует стать "первым мультимиллиардером-актером режиссером", сообщает The Sun.

Также летом 2009 года певец хотел давать концерты в Лас-Вегасе (США) и увеличить свои доходы до 20 млн долларов в неделю. В записях он перечислял возможности для получения нового заработка: концерты в Cirque du Soleil (компания, которая представляет цирковое искусство), сделка с брендом Nike и голливудские фильмы. Джексон намеревался переснять такие ленты, как "20 000 лье под водой" и "Седьмое путешествие Синдбада".

Майкл Джексон Экспресс газета

"Если я не сконцентрируюсь на кино, я не стану бессмертным", – написал Джексон в дневнике.

Король поп-музыки хотел быть увековеченным, как Чарли Чаплин и Уолт Дисней. Он переживал, что не сможет добиться такой славы. Некоторые записи показывают, что Джексон страдал паранойей.

"Боюсь, что кто-то пытается меня убить. Злые люди повсюду. Они хотят уничтожить меня и забрать мою компанию. Система хочет убить меня за мой каталог... Я не продам его", – переживал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Майкла Джексона Пэрис призналась, что искалечила себя, чтобы отвлечься от эмоциональной боли после смерти отца.