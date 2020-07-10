МоваЯзык

Топ-темы:

Опубликованы уникальные записи из тайного дневника Майкла Джексона

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,6 т.
Опубликованы уникальные записи из тайного дневника Майкла Джексона

Майкл Джексон. Hello.ru

Обнаружены ранее не опубликованные записи из тайного дневника американского певца Майкла Джексона, скончавшегося в июне 2009 года.

Незадолго до смерти в записной книжке он написал, что планирует стать "первым мультимиллиардером-актером режиссером", сообщает The Sun.

Также летом 2009 года певец хотел давать концерты в Лас-Вегасе (США) и увеличить свои доходы до 20 млн долларов в неделю. В записях он перечислял возможности для получения нового заработка: концерты в Cirque du Soleil (компания, которая представляет цирковое искусство), сделка с брендом Nike и голливудские фильмы. Джексон намеревался переснять такие ленты, как "20 000 лье под водой" и "Седьмое путешествие Синдбада".

Майкл Джексон

Майкл Джексон Экспресс газета

"Если я не сконцентрируюсь на кино, я не стану бессмертным", – написал Джексон в дневнике.

Король поп-музыки хотел быть увековеченным, как Чарли Чаплин и Уолт Дисней. Он переживал, что не сможет добиться такой славы. Некоторые записи показывают, что Джексон страдал паранойей.

"Боюсь, что кто-то пытается меня убить. Злые люди повсюду. Они хотят уничтожить меня и забрать мою компанию. Система хочет убить меня за мой каталог... Я не продам его", – переживал певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Майкла Джексона Пэрис призналась, что искалечила себя, чтобы отвлечься от эмоциональной боли после смерти отца.

СШАшоу-бизнесМайкл Джексон
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди