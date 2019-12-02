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2 декабря • обновлено в 14:51
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"Они все тупые": известный композитор жестко высмеял российский шоу-бизнес

1.8т
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Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин заявил, что звезды российского шоу-бизнеса тупые.

Так, в интервью КП артист рассказал, что он просто ненавидит давать интервью, так как говорить одно и то же для культурного человека очень утомительно.

"Я давно уже устал давать интервью, я не просто не люблю это я это ненавижу! Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно. Они говорят то, что им нужно сказать, а я то, что хочу. Но то, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным", заявил композитор.

Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин

КП

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Также журналисты поинтересовались у Добрынина, правда ли то, что он пишет матерные стихи. На что артист ответил:

"Я советую вам обратиться к Сергею Шнурову. Он по этой части большой специалист, писает с первого ряда на зрителей, замечательный во всех отношениях человек. А больше мне сказать нечего. Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне".

Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин

СтарХит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил российских артистов за выступления в Латвии.

Так, продюсер заявил, что не понимает звезд, которые даже после того, как их коллегами запретили въезжать на территорию страны продолжают не только ездить с концертами, но и покупать недвижимость в Латвии.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
во первых он говорил не про российский шоубиз а ваще про весь. а во вторых я с ним согласен))
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