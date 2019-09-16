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16 сентября • обновлено в 17:10
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"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве

1.9т Читать материал на украинском

В Москве суд приговорил на 3,5 года колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова. Якобы за то, что он вывихнул руку бойцу ОМОНа во время акции 3 августа в столце России.

Об этом сообщил Интерфакс. "Признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — огласил приговор судья Алексей Криворучко.

Павел Устинов

Павел Устинов

Интерфакс

В сети есть видео, на котором можно посмотреть, как задерживали Устинова. Суд отказался приобщить его к делу, ограничившись лишь видео обвинения, поскольку "этот момент и так хорошо виден".

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К показаниям свидетелей стороны защиты суд отнесся критически, назвав их противоречивыми.

Поручиться за Устинова приезжал известный актер Константин Райкин. Он также записал видеообращение в его поддержку.

В сети бурно отреагировали на эту новость. С критическим материалами вышли такие издания: "Медуза", "Радио Свобода", Mash, Forbes Russia и другие. Также за Устинова вступились активисты, блогеры и журналисты.

"Они — рабы", — написали в комментариях под одним из постов.

"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве
"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве
"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве
"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве
"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве
"Они — рабы": сеть взбесил жесткий приговор актеру за митинги в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября по Москве прокатилась волна задержаний людей, связанных с протестами.

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70rus xxx
70rus xxx
Ментов трогать нельзя,иначе бардак в стране.Это на Окраинушки правосек может безнаказанно гранату в ментов кинуть.А те еще извиняются перед ним.
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