"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, возмутила сеть дерзкой выходкой. Так, артистка залезла на стол в одном из ресторанов Монако и начала танцевать.

Отметим, что в это же время в ресторане отдыхала американская супер-звезда Кайли Дженнер и ее парень репер Тревис Скотт. Они развлекались в компании друзей и украинской певице даже удалось засветиться в Instagram-Stories у Дженнер.

Светлана Лобода Instagram

Многим пользователям сети не понравилась выходка Лободы.

"На стол можно было и не вставать", "Танцуют на столах, а потом обижаются, что в них потом шашлыки кидают на частных вечеринках", "Она точно женщина?", "Не понимаю, для чего на стол лезть", - пишут в сети.

"В это же время там были Кайли Дженнер с друзьями. Настоящий аншлаг был именно там, возле их стола", - отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.

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