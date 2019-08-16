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"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, возмутила сеть дерзкой выходкой. Так, артистка залезла на стол в одном из ресторанов Монако и начала танцевать.

Отметим, что в это же время в ресторане отдыхала американская супер-звезда Кайли Дженнер и ее парень репер Тревис Скотт. Они развлекались в компании друзей и украинской певице даже удалось засветиться в Instagram-Stories у Дженнер.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram

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После концерта в Монако, где Светлана Лобода @lobodaofficial собрала аншлаг из отдыхающих в Монте-Карло россиян, певица устроила жаркую вечеринку для своей команды и близких друзей. Выбор пал на ресторан La Guerite, что на острове Святой Маргариты, неподалеку от Канн. В финале собственного афтепати звезда залезла на стол и зажгла под свой хит "Суперзвезда". Публикуем кадры звездных танцев! #лобода #монако #monaco Как вам перфоманс Светланы?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Многим пользователям сети не понравилась выходка Лободы.

"На стол можно было и не вставать", "Танцуют на столах, а потом обижаются, что в них потом шашлыки кидают на частных вечеринках", "Она точно женщина?", "Не понимаю, для чего на стол лезть", - пишут в сети.

"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой
"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой
"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой
"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой

"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой
"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой

"В это же время там были Кайли Дженнер с друзьями. Настоящий аншлаг был именно там, возле их стола", - отметили в сети.

"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Светлана Лобода Кайли Дженнер
Место
Франция
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо прекращать эту сос ку называть украинской,шалашовка
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