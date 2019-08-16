"Она точно женщина?" Лобода возмутила сеть дерзкой выходкой

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, возмутила сеть дерзкой выходкой. Так, артистка залезла на стол в одном из ресторанов Монако и начала танцевать.
Отметим, что в это же время в ресторане отдыхала американская супер-звезда Кайли Дженнер и ее парень репер Тревис Скотт. Они развлекались в компании друзей и украинской певице даже удалось засветиться в Instagram-Stories у Дженнер.
Светлана Лобода
После концерта в Монако, где Светлана Лобода @lobodaofficial собрала аншлаг из отдыхающих в Монте-Карло россиян, певица устроила жаркую вечеринку для своей команды и близких друзей. Выбор пал на ресторан La Guerite, что на острове Святой Маргариты, неподалеку от Канн. В финале собственного афтепати звезда залезла на стол и зажгла под свой хит "Суперзвезда". Публикуем кадры звездных танцев! #лобода #монако #monaco Как вам перфоманс Светланы?
Многим пользователям сети не понравилась выходка Лободы.
"На стол можно было и не вставать", "Танцуют на столах, а потом обижаются, что в них потом шашлыки кидают на частных вечеринках", "Она точно женщина?", "Не понимаю, для чего на стол лезть", - пишут в сети.
"В это же время там были Кайли Дженнер с друзьями. Настоящий аншлаг был именно там, возле их стола", - отметили в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.
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