"Она не умирала": российский бизнесмен опроверг "предсмертные" новости о Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк не была в коме, но действительно тяжело больна.

Об этом утверждает сооснователь Baza, бизнесмен Никита Могутин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что злится из-за информации о состоянии звезды, распространяемой в сети.

"Вы, наверное, удивитесь, но Анастасия Заворотнюк ни единого дня не провела в коме, не была в критическом состоянии, парализована и прочее, – как это сообщали некоторые медиа. Анастасия больна, тяжело больна, но она не умирает и у неё очень хорошие шансы. Все это время медиа писали свои материалы про умирающую Заворотнюк, основываясь на словах одного продюсера из 90-х, почувствовавшего вторую молодость. Этот человек решил, видимо, что ему господом дарована новая Фриске, и он может приподняться на этом", – отметил он.

Анастасия Заворотнюк Рамблер

По словам Могутина, вышеуказанный человек (вероятно продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. - Ред.) выдумывал и преувеличивал все, что происходило с актрисой.

"У неё появилась вдруг полиорганная недостаточность, потом – паралич, потом – кома. И вдруг... Какое-то время назад поток "предсмертных" новостей про Заворотнюк иссяк. Почему? Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ. И чудо! Сразу же после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а ее состояние внезапно улучшилось. Но на самом деле оно и не ухудшалось, и ее никуда не переводили. Анастасия лечилась, лечится и держится. У нее все должно быть только хорошо", – резюмировал он.

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