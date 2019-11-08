"Он уже Марс завоевывает": Галкин жестко высмеял Путина на концерте

Российский шоумен и комик Максим Галкин публично высмеял российскую власть, в частности президента страны Владимира Путина, на новом концерте.

Так, в YouTube было опубликовано видео с недавнего выступления Галкина. Во время своего концерта Максим затронул тему политики, где неожиданно для многих высмеял президента России Владимира Путина.

Максим Галкин Инстаграм

В частности, Галкин посмеялся над тем, что Путин вот уже на протяжении почти 20 лет является президентом. Якобы "многие россияне думают, что сама должность так называется - Путин".

"А Путину самому скучно уже с нами. Мы скучные, у нас проблемы, у нас тут пенсии не те, там не то сделали... А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает, а мы все "Ну, как же нам дальше жить?". А он: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затянем: кто на поясе, кто на шее. Потому что он уже совершенно другого масштаба личность", - говорит Галкин.

Максим Галкин ru.delfi

Также Максим вспомнил время, когда кандидатом в президенты была скандальная журналистка Ксения Собчак:

"Почему он разнообразил тусовку Собчак? Потому что Собчак нужна была, как свежая кандидатура. И она всем понравилась. Понятно, за нее никто не проголосует. Они, конечно, немного лажанули с Грудининым. Это просчет. Внезапно народ его полюбил. Хотя, чего внезапно? Разве непонятно было, что его полюбят: усы как у Сталина, колхоз как у Сталина, люди живут, как при Сталине. Тут-то власть поняла, что люди за ним пойдут, и начала его мочить во всех СМИ, что он такой-сякой, в швейцарских банках счета, но он скрывает это от людей. Главное, депутаты возмущались: "У него счета!" Они же расстроились, ведь думали, что только у них есть счета".

Как сообщал OBOZREVATEL, супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором похвастался подарком Киркорова — брендовым пальто. И заявил, что это все, что осталось от певца.

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