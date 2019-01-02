''Он может троллить Путина, но…'' Блогер указал на проблему Зеленского-кандидата

Украинский юморист и кандидат в президенты Владимир Зеленский — замечательный "по форме": его многие любят, он остроумный, обаятельный, он виртуоз, но при этом у лидера студии "95 Квартал" есть один значительный недостаток.

Как подчеркнул в своем Facebook-посте журналист и блогер Андрей Окара, как президенту страны, в которой идет война, Зеленскому наверняка не хватит содержательности.

Фото: youtube.com

"Никакая группа даже самых талантливых авторов "95 Квартала", никакие даже самые гениальные сценаристы не напишут стратегического плана экономического и социально-политического развития Украины. Никакие даже самые веселые хохмачи не придумают плана продвижения Украины в международной политике", — указал он.

"Они могут очень тонко, многосмысленно, высокохудожественно затролить Путина, Трампа или Меркель. Но вряд ли они смогут придумать план обороны Мариуполя или расставить акценты на заседании Совбеза ООН", — добавил Окара.

Под постом блогера ведется активная дискуссия, в которой пользователи соцсети поделились своими оценками Владимира Зеленского как кандидата в президенты Украины.

Напомним, что во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

Как писал OBOZREVATEL, в сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.