"Оказалась хабалкой": в сети появилось видео с матерящейся на концерте Лободой

В сети появилось видео, на котором слышно, как украинская певица Светлана Лобода ругается матом со сцены.
Видео появилось в Телеграм-канале YOBAJUR. "Лобода, которая "никогда не матерится. Слушает мантры и вообще не пьет" оказалась хабалкой, публично матерясь на мероприятии. Просто так, ради забавы", — написали в сети.
Предположительно, запись сделана 10 сентября на вечеринке в честь дня рождения шоумена Александра Реввы, где выступала Лобода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети было много критики в адрес Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".
Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.
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