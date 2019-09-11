"Оказалась хабалкой": в сети появилось видео с матерящейся на концерте Лободой

В сети появилось видео, на котором слышно, как украинская певица Светлана Лобода ругается матом со сцены.

Видео появилось в Телеграм-канале YOBAJUR. "Лобода, которая "никогда не матерится. Слушает мантры и вообще не пьет" оказалась хабалкой, публично матерясь на мероприятии. Просто так, ради забавы", — написали в сети.

Предположительно, запись сделана 10 сентября на вечеринке в честь дня рождения шоумена Александра Реввы, где выступала Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети было много критики в адрес Лободы из-за того, что она перепела песню примадонны Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна".

Ранее Лобода взбудоражила сеть, продемонстрировав способности своего тела – в черном купальнике села на шпагат.

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