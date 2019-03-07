Официально: Собчак и Виторган поставили точку в слухах об измене

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган сделали официальное заявление по поводу их семейной жизни.

Каждый из них запостил на персональных страницах в Instagram один текст, чтобы в сети прекратить спекуляции на эту тему.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", – сказано в сообщении.

Собчак и Виторган СтарХит

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