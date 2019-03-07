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Официально: Собчак и Виторган поставили точку в слухах об измене

12.2тЧитать материал на украинском

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган сделали официальное заявление по поводу их семейной жизни.

Каждый из них запостил на персональных страницах в Instagram один текст, чтобы в сети прекратить спекуляции на эту тему.

Официально: Собчак и Виторган поставили точку в слухах об измене

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", – сказано в сообщении.

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Официально: Собчак и Виторган поставили точку в слухах об измене
Официально: Собчак и Виторган поставили точку в слухах об измене

Собчак и Виторган

Собчак и Виторган

СтарХит

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Персоны
Ксения СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесОтношенияразвод
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