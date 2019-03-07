Официально: Собчак и Виторган поставили точку в слухах об измене

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган сделали официальное заявление по поводу их семейной жизни.
Каждый из них запостил на персональных страницах в Instagram один текст, чтобы в сети прекратить спекуляции на эту тему.
"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", – сказано в сообщении.
Собчак и Виторган
СтарХит
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.
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