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"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото

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Популярная американская поп-певица Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственного бренда белья Savage x Fenty. Так, новая коллекция была представлена в честь Дня святого Валентина.

Снимки были опубликованы на официальной странице бренда в Instagram. На них звезда позировала в ярко-розовом белье, подчеркивающем достоинства ее фигуры.

"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото

Также в качестве аксессуаров Рианна выбрала красные бархатные перчатки до локтя и головной убор в виде сердца.

"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото

Пользователям сети очень понравились снимки. Они отметили, что певица выглядит прекрасно.

"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото
"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото
"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото
"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская певица Рианна стала первой чернокожей женщиной на обложке журнала британского Vogue.

Персона
Рианна
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