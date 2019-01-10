"Очень сексуальная": Рианна удивила сеть откровенными фото

Популярная американская поп-певица Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственного бренда белья Savage x Fenty. Так, новая коллекция была представлена в честь Дня святого Валентина.

Снимки были опубликованы на официальной странице бренда в Instagram. На них звезда позировала в ярко-розовом белье, подчеркивающем достоинства ее фигуры.

Также в качестве аксессуаров Рианна выбрала красные бархатные перчатки до локтя и головной убор в виде сердца.

Пользователям сети очень понравились снимки. Они отметили, что певица выглядит прекрасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская певица Рианна стала первой чернокожей женщиной на обложке журнала британского Vogue.