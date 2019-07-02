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"Очень красивая": солистка группы KAZKA сверкнула фигурой на отдыхе

1.1тЧитать материал на украинском

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая показала яркие снимки со своего отдыха. Так, артистка позировала в купальнике на фоне пальм и лежа в гамаке.

Фото артистка разместила на официальной странице группы в Instagram.

"Очень красивая": солистка группы KAZKA сверкнула фигурой на отдыхе

24СМИ

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"Можно смотреть на волны вечность, вы согласны? Куда мечтаете поехать? Что увидеть?", - подписала фото артистка.

"Красота", "Мечтаю с тобой уехать и увидеть край мира", "Саша, ты очень красивая". "Хочу на ваш концерт", "Я мечтаю увидеть вас вживую", - пишут в сети.

"Очень красивая": солистка группы KAZKA сверкнула фигурой на отдыхе
"Очень красивая": солистка группы KAZKA сверкнула фигурой на отдыхе
"Очень красивая": солистка группы KAZKA сверкнула фигурой на отдыхе

Как сообщал OBOZREVATEL, трек группы KAZKA "Плакала" вошел в дебютный альбом "Карма". Он стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала несколько десятков млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов.

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Персоны
Саша ЗарицкаяKAZKA
Место
Украина
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Поет хорошо...даже в рф...слушают...но про фигуру автор мог бы и не писать.
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