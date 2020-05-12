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12 мая • обновлено в 10:32
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Обвинявшая Волочкову в алкоголизме Борисова отреклась от своих слов

1.1т
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Российская телеведущая Дана Борисова, которая обвиняла балерину Анастасию Волочкову в алкогольной зависимости, отреклась от своих слов.

Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram @danaborisova_official

Так, сообщается, что после того, как Волочкова подала в суд на Борисову из-за ее скандальных высказываний, Дана несколько раз звонила Анастасии, однако та не отвечала на звонки. Как пишет издание, в своих сообщениях, Борисова просила Волочкову отменить суд.

"Настя, хотела поговорить по поводу суда, узнать насколько серьезны твои намерения... И почему претензия ко мне. Я ведь не давала о тебе никаких интервью", – говорила телеведущая.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

pravda-nn.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Борисова унизила Анастасию Волочкову после скандала о зависимости балерины.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Дана Борисова Анастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На паРРаше алкоголизм - скрепное и богоугодное дело! Особенно среди их самок!
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