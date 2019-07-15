Обнаженные Тодоренко и Топалов показали видео со своей свадьбы

Украинская певица Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов опубликовали трогательное видео со своей свадьбы. Они показали, как прошло утро невесты и жениха, а также, как веселились гости на праздничном торжестве.

Видео разместили на официальном канале Тодоренко в Youtube.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Скриншот из видео

На видео Тодоренко рассказала, что в день свадьбы ее утро началось в 4:00, а вот ее супруг смог поспать на несколько часов дольше. Отметим, что пара не стеснялась делиться подробностями и даже позировать без одежды.

Регина Тодоренко Скриншот из видео

Влад Топалов Скриншот из видео

Само торжество проходило на роскошной вилле в Италии. Здесь, пара обменялась трогательными клятвами и станцевала свой первый танец. Отмечали свадьбу артисты в компании друзей и родственников.

Скриншот из видео

На свадьбу была приглашена украинская звезда Леся Никитюк, коллеги Регины по сцене Алина Астровская и Елена Чирва (ранее Винорадова, бывшая участница коллектива Real O, где начинала свою карьеру певицы и сама Тодоренко). Также на празднике присутствовали коллеги по проекту "Орел и Решка" Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.

Скриншот из видео

Свадебный букет невесты поймала коллега Тодоренко по проекту "Орел и Решка" Леся Никитюк.

Скриншот из видео

Отмечается, что на праздничное мероприятие супруги потратили около 7 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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