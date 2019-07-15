Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Обнаженные Тодоренко и Топалов показали видео со своей свадьбы

10.1т Читать материал на украинском

Украинская певица Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов опубликовали трогательное видео со своей свадьбы. Они показали, как прошло утро невесты и жениха, а также, как веселились гости на праздничном торжестве.

Видео разместили на официальном канале Тодоренко в Youtube.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Скриншот из видео

Новости
"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

На видео Тодоренко рассказала, что в день свадьбы ее утро началось в 4:00, а вот ее супруг смог поспать на несколько часов дольше. Отметим, что пара не стеснялась делиться подробностями и даже позировать без одежды.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Скриншот из видео

Влад Топалов

Влад Топалов

Скриншот из видео

Само торжество проходило на роскошной вилле в Италии. Здесь, пара обменялась трогательными клятвами и станцевала свой первый танец. Отмечали свадьбу артисты в компании друзей и родственников.

Обнаженные Тодоренко и Топалов показали видео со своей свадьбы

Скриншот из видео

На свадьбу была приглашена украинская звезда Леся Никитюк, коллеги Регины по сцене Алина Астровская и Елена Чирва (ранее Винорадова, бывшая участница коллектива Real O, где начинала свою карьеру певицы и сама Тодоренко). Также на празднике присутствовали коллеги по проекту "Орел и Решка" Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.

Обнаженные Тодоренко и Топалов показали видео со своей свадьбы

Скриншот из видео

Свадебный букет невесты поймала коллега Тодоренко по проекту "Орел и Решка" Леся Никитюк.

Обнаженные Тодоренко и Топалов показали видео со своей свадьбы

Скриншот из видео

Отмечается, что на праздничное мероприятие супруги потратили около 7 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов Леся Никитюк
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel