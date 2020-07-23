Обнародовано тайное письмо принцессы Дианы: к кому она обращалась

В сети показали текст личного письма принцессы Дианы, которое она написала за год до развода с принцем Чарльзом и за шесть лет до смерти. Письмо выставили на аукцион.

В своем послании Диана размышляла о том, что ей принесет ближайшее десятилетие. Оно было написано в 1991 году, сообщает Daily Mail.

Принцесса Уэльская писала близкому другу Дадли Поплаку. Она обратилась к нему со следующим текстом: "Мне интересно, что принесут следующие десять лет, последние десять я многому научилась интересным способом!". Также она поблагодарила его за рисунки, которые тот нарисовал в честь 30-летия Дианы.

Письмо принцессы Дианы (1991 год) Daily Mail

Письмо Дианы (1991 год) Super

Один жизненный урок, о котором, возможно, упоминала Диана, заключался в том, что за два года до этого, она поскандалила с Камиллой Паркер Боулз из-за ее романа с Чарльзом. Письмо, написанное на бумаге, возглавляемой Кенсингтонским дворцом, обнародовали спустя 29 лет после отправки.

Вместе с письмом была обнаружена отдельная записка ее матери, Фрэнсис Шэнд Кидд. Предметы продаются аукционистом Дэвида Лэя из Пензанса, Корнуолл, примерно за 600 фунтов стерлингов.

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