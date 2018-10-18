Обманул всех? СМИ указали на странность в разводе Абрамовича

Российского миллиардера Романа Абрамовича, который якобы расстался с супругой Дашей Жуковой после 10 лет брака в августе 2017 года, заподозрили в обмане.

Как пишет портал "Собеседник" со ссылкой на слова приятельницы Жуковой, за последний год бизнесмен не единожды появлялся на публике в компании якобы бывшей супруги.

Роман Абрамович и Даша Жукова Фото: sobesednik.ru

"А вам не кажется странным, что женились они тайно, а о разводе сообщили в СМИ чуть ли не пресс-релизами? Обычно у людей наоборот", - отметила она.

Согласно источнику, Жуковой приписывают роман со Ставросом Ниархосом - неким наследником крупного греческого предпринимателя. Хотя на совместных фото, которые сливались через соцсети намекающими на отношения подругами Дарьи, грек всего лишь робко приобнимает экс-жену Абрамовича.

Отношения на стороне приписывают и холостяку-миллиардеру, при этом называют разные имена. Таинственности этой ситуации придает и то, что Абрамович не спешит выходить из культурного проекта своей бывшей жены - Музея современного искусства в Москве.

Таким образом источник предполагает, что если английскую недвижимость Абрамович переписывает на экс-супругу как раз по причине развода, то странно выглядит его нежелание оставить в полную собственность Дарье ее главный проект - "Гараж". Тем более в свое время помещения музея обошлись "всего лишь" в 13,7 млн долларов, а в качестве отступных при разводе в прессе фигурировал 1 миллиард евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, СМИ назвали вероятную виновницу развода Романа Абрамовича.