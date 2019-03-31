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Обиженный Пореченков назвал Зеленского унылым

1.6тЧитать материал на украинском

Российский актер Михаил Пореченкова, который недавно записал провокационное видео в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвал его унылым.

Об этом он заявил "Говорит Москва" в ответ на реакцию Зеленского, который назвал Пореченкова и еще одного актера с видео Ивана Охлобыстина, идиотами.

"Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!", — заявил Пореченков.

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Из-за "ДНР" Михаил Пореченков остался без работы
Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Пореченков, который "прославился" из-за стрельбы по позициям украинских военнослужащих в донецком аэропорту, стал народным артистом РФ.

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Персоны
Владимир ЗеленскийМихаил ПореченковИван Охлобыстин
Место
Россия
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