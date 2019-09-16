"Об операции речи не идет": стали известны подробности болезни Заворотнюк

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк несколько дней назад попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому, а ее глиома головного мозга является неоперабельной.

Как сообщает "Комсомольская правда", сейчас врачи предоставляют актрисе паллиативную помощь.

"Глиома головного мозга у актрисы была диагностирована еще зимой. Актриса консультировалась с лучшими в Москве специалистами. Везде ей говорили: об операции речи не идет. Дело в том, что полное удаление глиомы практически невозможно. Или возможно только в случае ее доброкачественности I степени. У Заворотнюк к моменту обращения в больницу была более серьезная стадия. Тем не менее ее стали спасать – провели курс химиотерапии, который не дал результатов", – пишут в сети.

Сейчас онкологи оказывают Заворотнюк только паллиативную помощь. Анастасия по-прежнему находится в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

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