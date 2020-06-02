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2 июня • обновлено в 18:42
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НВО покажет документальный фильм о геях в Чечне

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30 июня на телеканале HBO состоится премьера докфильма "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya) о преследовании геев в Чеченской республике.

Аскольд Куров, сопродюсер и оператор картины, рассказал изданию Sobesednik.ru о работе над фильмом в условиях строжайшей секретности.

"Добро пожаловать в Чечню"

"Добро пожаловать в Чечню"

Аскольд Куров

Аскольд Куров

"И сама операция, и съемки происходили в условиях секретности. Мы предпринимали все меры безопасности – и героев, и самих себя, и материалов, которые мы снимали. Все было достаточно серьезно", - рассказал он.

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"

Куров добавил, что опасается за свою жизнь после выхода фильма.

"Не буду лукавить, меня очень беспокоит эта ситуация. Дело в том, что когда "Новая газета" опубликовала первый материал о преследованиях геев, власти Чечни фактически объявили журналистам джихад. Ситуация была очень опасная. И как раз в тот момент я снимал документальный фильм о "Новой газете", находился в редакции в те дни и видел, насколько это все было серьезно и опасно даже для тех журналистов, которые уже много чего прошли. Поэтому я осознаю всю степень опасности", - отметил оператор.

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"

Также, Куров отметил, что представители ЛГБТ-сообщества в Чечне находятся в постоянной опасности.

"Зачистка Чечни от геев – это совершенно безумная идея, потому что эти люди были, есть и будут всегда. Это просто процент населения, некая константа. Геи есть во всей России, но наибольшая опасность грозит тем, кто находится в Чечне. Там слепая, закрытая зона – с секретными тюрьмами и полным отсутствием правосудия", - сказал оператор.

Как писал OBOZREVATEL, журналисты сообщили о возможном инфицировании Рамзана Кадырова коронавирусом. Заявлялось, что его доставили спецбортом в Москву, в одну из лучших клиник. Кроме того, выяснилось, где мог заразиться Кадыров.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Рамзан Кадыров
Тег
шоу-бизнес
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