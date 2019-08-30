Нужна помощь: известный украинский рэпер попал в серьезное ЧП

Украинский рэпер Дмитрий Решетник (МIM) попал в серьезное происшествие, в связи с чем нуждается в помощи.

Об этом рассказали друзья музыканта на его странице в Instagram, уточнив, что он разбился на моноколесе и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как утверждают в сообщении, в таком состоянии рэпер уже пять ней. Медики диагностировали у него тяжелую травму головы, в связи с чем Решетняк нуждается в консультациях нейрохирурга.

Дмитрий Решетняк в тяжелом состоянии instagram /mim_trip

Новости В катастрофе разбился известный композитор с семьей

Судя по фотографии, которую обнародовали в сети, музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Решетняк instagram /mim_trip

Дмитрий Решетняк на сцене instagram /mim_trip

Дмитрий Решетняк - одно из последних фото перед происшествием instagram /mim_trip

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа погиб в ДТП известный российский режиссер Игорь Хомский, которого многие знают по сериалу "Закон каменных джунглей". В сети показали фото и видео с места происшествия.

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