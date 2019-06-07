Прошла уже неделя после грандиозного шоу Monatik в Киеве на "Олимпийском", а я все никак не могу отойти от впечатлений. В голове до сих пор играют любимые композиции, на лице блуждает легкая улыбка, а тело так и тянет танцевать.

Я не совру, если скажу, что мое мнение разделяют многие, кто таки посетил самое топовое событие лета - мега концерт на НСК. Когда находилась на стадионе, то казалось, что туда пришел весь Киев - и маленькие дети, и подростки, и парочки, и одиночки - в общем все-все-все.

Концерт Monatic в Киеве

Теперь, уже сидя на уютном диване, без боли в ногах после концерта, без эмоций в голове и шума в ушах можно смело сказать - певцу удалось осуществить задуманное и даже больше. Monatik сумел собрать на "Олимпийском" настолько разношерстную публику и понравиться им, что раньше такое казалось просто невозможным. Если во время выступления одинаково задорно скачет 6-летняя девочка и 27-летний бородатый парень - не это ли и есть успех?

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Особенно публике понравились обращения певца к аудитории в перерывах между песнями. Это было так искренне и трогательно, что у многих наворачивались на глаза слезы.

Концерт Monatik на НСК

Во время исполнения на сцене мощной авторской композицией "Моим", которая была адресованная его близким людям и поклонникам, просто мурашки шли по коже.

Песни Monatik - это же не просто "потанцевать на дискотеке", это нечто большее. Талантливый парень из Луцка за 10 лет карьеры сумел организовать вокруг себя целую культуру.

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Во время нашумевшего концерта на НСК 1 июля функционировал Город Ритма, сам стадион был абсолютно и тотально переполнен. Два с половиной часа все пели в унисон с Monatik, танцевали, веселились и грустили, наслаждались и отжигали. Именно так все и представлялось до начала концерта неповторимого исполнителя.

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Концерт Monatik на НСК

Фишкой выступления стало появление певца на поезде - так он добрался почти до самых верхних секторов и стал еще ближе к публике.

Вместе с ним на сцену в тот вечер вышли Надя Дорофеева, Alyona Alyona и Lida Lee и спели полюбившиеся публике хиты. А песню "Вечность" Monatik решил спеть вместе со своей подопечной из проекта "Голос. Діти" — Нино Басилой.

С шоу Love It Ритм начнется стадионный тур артиста по городам Украины. В графике тура 10 стадионов страны для сотен тысяч зрителей. Уже скоро певец может появиться и в вашем городе, а я искренне советую не пропустить это события. Иначе лето для Вас так и не начнется...

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!